Gertjan Verbeek keert met vrouw en dochter terug uit Australië

Net als in ons land ligt het voetbal in Australië op dit moment stil in verband door het coronavirus. Ook worden spelers en coaches niet betaald. Maar dat Verbeek en zijn gezin terugkeren naar Nederland heeft volgens hem vooral te maken met de onduidelijkheid over het sluiten van grenzen.

"Ik vertrek met mijn gezin, omdat er zorgen zijn over een lockdown. Niet alleen hier in Australie, maar ook in Nederland", laat Verbeek weten op de website van Adelaide United. "Door de onzekerheid over de competitie en sluiting van grenzen, voelt het als de juiste keuze om nu terug naar huis te gaan."

Als de competitie weer wordt hervat, zal Verbeek volgens zijn club weer naar Australië gaan. Hij heeft nog een contract bij Adelaide United. Daar is oud-Heerenveenspits Gerald Sibon zijn assistent-trainer. Wat zijn plannen zijn, is vooralsnog niet duidelijk.