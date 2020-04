Leeuwarder festivals houden hoop voor de zomer

Ook al wordt er op dit moment even geen kaart verkocht vanwege de coronacrisis, toch gaan festivals als Welcome to the Village en Psy Fi er gewoon vanuit dat hun festivals door kunnen gaan deze zomer. Mojo, de grootste concertorganisatie van ons land, heeft grote zorgen over de festivals in de zomer. De organisatie vreest dat de kans groot is dat ook na 1 juni grote evenementen niet door kunnen gaan.