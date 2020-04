IJsfabriek De Jong's IJs ziet winst wegsmelten: "Maar we kunnen wel een tik hebben"

De toename in productie maakt het financiële verlies van de festivals echter niet helemaal goed. De marges op het ijs dat verkocht wordt aan supermarkten is veel leger dan op het ijs dat door ijscokarren verkocht wordt. Toch is De Jong een tevreden man, hij kan zijn werknemers aan het werk houden en ze zullen dit jaar wel overleven. "We bestaan al meer dan 70 jaar, dus we kunnen wel een tik hebben", seit De Jong.

Eventmanagers pakken in

Wel moeten mensen soms ander werk doen dan wat ze anders doen. Zo moeten eventmanagers nu ook inpakken. Maar iedereen zet de schouders eronder. Solidariteit is de basis in het bedrijf. En dat geldt niet alleen voor de eigen werknemer. Ook chauffeurs die overal vandaan naar de fabriek komen, hebben een speciale eigen ruimte gekregen, waar ze naar de wc kunnen of een kopje koffie kunnen pakken.