Verhuizing Sybrandy's Speelpark is begonnen

Na 55 jaar viel in 2019 het doek voor het park, maar nog voor de officiële sluiting was er al een reddingsplan opgezet om het goedkoopste attractiepark van Nederland toch open te houden. Jaarsma, eigenaar van strandpaviljoen de Hege Gerzen, verhuist alle attracties en geeft Sybrandy's een tweede leven aan het IJsselmeer.

"Dit is de eerste dag van de verhuizing", zegt de ondernemer. "We beginnen met de glijbaan. Een deel daarvan gaat naar de Hege Gerzen, het andere deel eerst naar een staalbedrijf."

'Wij kunnen doorwerken'

Het park lijkt al helemaal gestript, maar dat is niet zo. "Er is afgelopen winter al veel weggehaald, maar de attracties staan er allemaal nog." Jaarsma en zijn mannen houden zich aan de maatregelen tegen het coronavirus. "We kunnen doorwerken, maar houden bijvoorbeeld wel afstand."

Het park zou aan het IJsselmeer eigenlijk deze maand opengaan, maar Wetterskip Fryslân had zorgen over de waterstand. Jaarsma zegt dat dit inmiddels onderzocht is en dat het met de waterstand tot 2070 wel goed zit. Hij hoopt open te gaan wanneer de coronacrisis achter de rug is.