Burgemeester Oosterman over steekpartij Oosterwolde: "Rust bewaren"

"Het is een drama voor de familie, ook in de gemeenschap komt het hard aan", zegt Oosterman. De verdachte en het slachtoffer komen niet uit Oosterwolde. "Maar het ligt gevoelig in de gemeenschap en we houden dat in de gaten via onder meer sociale media. We hebben ook contacten binnen de gemeenschap."

Zorgen over een escalatie heeft Oosterman niet. "Er zijn geen signalen om ons zorgen over te maken." Wel roept de burgemeester iedereen op om de rust te bewaren.

Bij de steekpartij kwam zaterdag een 44-jarige man uit het Drentse Bovensmilde om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond aangetroffen bij een tankstation. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis.