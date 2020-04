Opnieuw twee mensen in Fryslân overleden aan het coronavirus

Ook het aantal besmettingen liep op. Er kwamen elf nieuwe coronapatiënten bij. in totaal zijn nu 217 mensen in Fryslân positief getest op het coronavirus. Deze kleine stijging zorgt voor tevredenheid bij de GGD. De Graaf: "Je ziet hoe heel Nederland en vooral ook in Fryslân hoe goed mensen zich aan de maatregelen houden. De regels van de overheid worden zo goed nageleefd, dat we zien dat het effect heeft. Er komen nog steeds besmettingen en sterfgevallen bij, maar minder snel dan voorheen. Ik verwacht dat - als het zich zo doorzet - wij een veel lagere piek hebben en dat ons zorgstelsel het aankan."

Grootschalige testen voor zorgmedewerkers

Om het aantal nieuwe besmettingen nog beter in de gaten te kunnen houden, heeft de GGD een aantal grotere testlocaties opgezet. De Graaf: "We hebben over heel Nederland afgesproken om deze opschaling in etappes uit te voeren. Wij rekenen in Fryslân op honderd extra mensen per dag. We mikken op 130 testen per dag. Daarom zijn we ook naar een andere testlocatie gegaan, waar we kunnen opschalen naar maximaal 150 testen per dag."

Mooi weer

Het mooie weer zorgt er voor dat veel mensen ondanks de maatregelen toch naar buiten gaan. Dat is niet verboden, geeft De Graaf Aan. Maar wees alert op besmetting, waarschuwt ze. "Natuurlijk loop je altijd risico buiten, maar je ziet dat mensen zich hier van bewust zijn. We houden afstand van anderen, zodat de contacten binnen twee meter heel erg beperkt worden. Zoek niet de drukke plekken op", zegt ze nog maar eens. "Ook op je balkon en in je tuin kun je genieten van het mooie weer."