Twee Friese zaken in Opsporing Verzocht

De man en de dochters van Karin Grijpstra zullen in de uitzending vertellen over hun vrouw en moeder en de laatste dag dat ze haar hebben gezien. De politie vraagt mensen om mee te denken over deze zaak om de waarheid boven tafel te krijgen. Op zondagochtend 23 februari werd Grijpstra dood gevonden in het water bij haar huis.

Ook is er in het tv-programma aandacht voor de overval op een vrouw van 93 in Drachten, eind oktober. De overvallers mishandelden de vrouw en gingen er vandoor met kostbare spullen. Eén van de daders zit al vast, maar uit het onderzoek is gebleken dat hij mogelijk twee kompanen had.

De uitzending is dinsdagavond op NPO1 te zien en begint om half negen.