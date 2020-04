Bijna 5000 vierkante meter bijenweides in Fryslân

Een paar weken geleden stond dit al op de planning van de speciale Bijenwerkdag, maar die werd geannuleerd vanwege de coronacrisis. Ook waren de weilanden door de regen in februari nog te nat.

Meer dan de helft van alle 358 bijensoorten in Nederland wordt volgens Landschapsbeheer Friesland met uitsterven bedreigd. Te weinig voedsel is een groot gevaar. Doel van de actie is dan ook om te zorgen voor nieuwe voedsellocaties voor de bijen. Die zijn belangrijk voor onze eigen etensvoorziening en voor de natuur.

Op 18 en 19 april kunnen mensen meedoen aan de nationale bijentelling. De resultaten van die telling worden opgeslagen en zo kan exact gevolgd worden hoe het aantal bijensoorten verandert. Iedereen kan via een speciale website meedoen aan de telling.