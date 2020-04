BFVW: "Onze nazorgers gaan gewoon het land in"

De Bond voor Friese Vogelwachten heeft zo'n 3000 nazorgers, die ook met de coronacrisis gewoon het weiland in gaan. Kloosterman: "Sommige mensen gaan alleen, andere in tweetallen. Die lopen nu iets verder uit elkaar. Maar het gaat wel gewoon door. Ze hebben via de telefoon contact met de boer om te overleggen wanneer ze het weiland in kunnen."

Corona of geen corona: de nazorg gaat dus gewoon door. "Dat moet ook wel", vindt Kloosterman. "We houden al jaren de weidevogelstand bij op basis van de cijfers van onze nazorgers. Die cijfers worden doorgegeven aan zowel de boer als de provincie. Op basis daarvan kunnen we zien hoe het met de vogelsoorten gaat." En dat is niet altijd positief, weet ook Kloosterman.

"Met de grutto en de kievit gaat het erg slecht. We hebben behoefte aan nattigheid en biodiversiteit in bloemen en kruiden. We hebben ontdekt dat veel kuikens te weinig eten kregen. Dat heeft te maken met de droogte van de grond. Als de boer een stuk grond omploegt dan zit het eten steeds dieper. Vogels kunnen er niet meer bij."

Om er voor te zorgen dat er meer diversiteit aan bloemen en kruiden in het weiland komt, houdt de Bond voor Friese Vogelwachten ook dit jaar weer een campagne, waarbij ze gratis een kruidenrijk zadenmengsel uitdelen.