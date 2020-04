Ambulancehelikopter Waddeneilanden ingezet voor IC-vervoer

De opdracht om de ambulancehelikopter in te zetten komt van het ministerie van VWS. Zondag is de heli beschikbaar gesteld aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Het bestuur van RAV Fryslân begrijpt volgens Verrijp dat het vervoer van IC-patiënten in deze tijd prioriteit krijgt. "Maar we moesten wel even nadenken hoe we zorg voor de mensen op de Waddeneilanden konden borgen. Dat is gelukt."

KNRM

Voor al het vervoer door de lucht worden diverse helikopters gebruikt; die in Eelde en Amsterdam (back-up) zijn nu beschikbaar voor het gewone patiëntenvervoer. Daarnaast zijn er afspraken met bootvervoerders en KNRM om patiënten vanaf de Waddeneilanden naar de vaste wal te varen.

De ambulancehelikopter die gebruikt wordt voor vervoer van IC-patiënten staat op de luchtmachtbasis in Leeuwarden. Volgens Verrijp is overigens goed nagedacht over de veiligheid van de bemanning in verband met het coronavirus. Zo is er bijvoorbeeld genoeg afstand tot de patiënt aan boord.