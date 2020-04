Speciaal onderwijsschool: "We hopen van harte dat we na de meivakantie weer kunnen starten"

Half maart gingen de scholen op slot vanwege de corona-uitbraak. Sinds die tijd krijgen kinderen zo veel mogelijk thuis les. Zo ook de kinderen op de vijftien scholen van RENN4 in de drie noordelijke provincies. RENN4 verzorgt speciaal basis- en voortgezet onderwijs. Zo'n 2300 kinderen maken daar gebruik van. Lilian Schoonbrood is als teamleider verbonden aan De Caleidoscoop in Leeuwarden.

Snel aanpassen

Ondanks het feit dat de schooldeuren dicht zijn, heeft Schoonbrood het erg druk. "Ik ben nu drie dagen per week op de school en heb sinds de coronacrisis een baliefunctie. Ik beantwoord vragen van ouders, leerkrachten komen langs om spullen op te halen en we overleggen online. Het is ontzettend veel regelwerk." Toch heeft haar schoolteam inmiddels de boel op orde. "We moesten de eerste week even wennen, maar ik heb me er over verbaasd hoe snel dat is gegaan. Op dinsdag en woensdag verschenen de stapels huiswerkpakketjes al op de balie. En daarna zijn we steeds meer overgestapt op digitaal thuisonderwijs."

Structuur behouden

Onderwijs op afstand is een uitdaging voor deze doelgroep, geeft Schoonbrood toe. "Waar we extra veel aandacht aan besteden is om te zorgen dat er structuur in een dag blijft. Daarbij ondersteunen we de ouders met pictogrammen en roosters die we hebben gemaakt. We doen ons best om hulpmiddelen aan te reiken om die structuur te behouden. Daar heeft juist deze doelgroep behoefte aan. Ook houden we intensief contact met de kinderen en de ouders, om vinger aan de pols te houden."

Vinger aan de pols

Daarbij let de school goed op signalen at het thuis niet zo lekker loopt. "We hebben specifiek aandacht voor ouders die tegen bepaalde zaken aanlopen. Ouders kunnen vragen stellen via de mail of door ons te bellen. Wanneer leerkrachten zich zorgen maken over de thuissituatie, dan nemen ze contact op met de teamleiders en pedagogen om te kijken wat moet er gebeuren en hoe kunnen we ondersteunen. Ook daar houden we het lijntje heel kort."

Onderwijsniveau

Schoonbrood hoopt dat de leerlingen zo snel mogelijk weer naar school kunnen. "Wanneer we pas na 1 juni weer mogen beginnen, betekent dat dat we nog maar vijf weken hebben tot de zomervakantie. Ik weet niet wat dat gaat betekenen voor het niveau van het onderwijs. We hopen van harte dat we na de meivakantie weer kunnen starten."