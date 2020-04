LIVEBLOG: Opnieuw twee sterfgevallen in Fryslân - totale aantal overleden patiënten komt daarmee op 23

De Leeuwarder festivals Welcome to the Village en Psy-Fi houden hoop op het doorgaan van de festivals deze zomer. Mojo, de grootste concertorganisatie van ons land, heeft grote zorgen over festivals. De organisatie is bang dat er ook na 1 juni een grote kans is dat grote evenementen geen doorgang kunnen vinden. Het blijft echter onduidelijk, maar toch gaat Psy-Fi momenteel nog gewoon door met produceren, alsof het editie wordt zoals elk jaar.

Bij Welcome to the Village wachten ze alle ontwikkelingen af, maar hebben ze er nog wel alle vertrouwen in. Er heeft nog geen enkele band geannuleerd.