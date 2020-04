Coronanieuws 6 april: Opnieuw twee sterfgevallen in Fryslân - totale aantal overleden patiënten komt daarmee op 23

De Friese zangeres vermaakt ouderen met haar muziek, ze gaat bij zorgcentra langs om te zingen voor de glazen. "Dat is een feestje, die oudje Friese liedjes. Ik sta in de tuin en de mensen hebben de ramen open. Mensen zingen mee, de handen omhoog en krijg je een zoen door het raam. Liedjes als Moai sûnder wjergea, it feintsje fan Menaam, it Bûthúsbankje. En dan roepen ze: heb je het paard ook bij je? Ja, die heb ik ook bij me. Sommigen hebben de nieuwe cd al. Mijn man is geluidsman en hij vliegt met de mobiele geluidsinstallatie om het huis heen. Het is heel mooi om te doen, mensen zijn heel enthousiast, het is net alsof ik Máxima ben."

Haar moeder (95) woont in Talma Hoeve in Veenwouden en mist ook het contact. Ze bellen wel elke dag. Via het balkon praten ze dan. Griet hoopt binnenkort ook bij haar moeder te zingen.