Grootschalig testen voor zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen van start

Mensen die zich kunnen laten testen, zijn bijvoorbeeld verloskundigen, huisartsen en mensen die in de thuiszorg, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicapten- en ouderenzorg werken. Zij kunnen worden getest wanneer ze 24 uur lang klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus. Ze kunnen een verwijzing krijgen via de huisarts of bedrijfsarts.

De uitslag een dag later

De GGD'en gaan de komende dagen eerst nog uit van op z'n meest 100 testen per dag. Het streven is om de uitslag een dag na de afname klaar te hebben, zegt een woordvoerder van GGD Nederland.

Tot nog toe werden wel artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen met klachten en patiënten getest op het virus. Niet al het zorgpersoneel kon getest worden, omdat er niet genoeg capaciteit voor was. Daar kwam kritiek op, onder andere uit de zorgsector en de Tweede kamer.

17.500 testen per dag

Minister Hugo de Jonge zei afgelopen week dat het aantal testen uitgebreid wordt van 4000 naar ruim 17.500 testen per dag. Later moeten dat er nog meer worden: 29.000 testen per dag. Het ministerie meldde zondag dat er nu extra testcapaciteit is, maar niet exact hoeveel.