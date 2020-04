Hulpdiensten en zorgpersoneel gebruiken Friese deurkrukopener tegen corona

Het begon allemaal met een vraag van de oma van Thys Metz. Ze woont in een verzorgingshuis en durfde de deurkrukken en de knopjes in de lift niet meer aan te raken door het coronavirus. Metz is ontwerper en bedacht er iets op: een deurkrukopener. "Ik zocht online en kwam een bestaand ontwerp tegen. Die heb ik verbeterd en geprint."

De opener is heel eenvoudig te maken met een 3D-printer. Inmiddels zijn er honderden geprint en geschonken aan onder meer de politie. Ook de brandweer in bijvoorbeeld Amsterdam en meerdere zorginstellingen gebruiken 'm al.

Het is eigenlijk een heel simpel voorwerp. "Het vergt heel weinig kennis van een 3D-printer, waardoor het makkelijk te printen is. Verder is hij compact, waardoor je hem heel makkelijk aan je sleutelbos kunt hangen." Metz heeft er geen patent op. "Het is open source, iedereen mag hem gebruiken, downloaden of aanpassen. Dit is eigen aan het 3D-printwereldje."