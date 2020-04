Het was op 5 april nog nooit zo warm in Leeuwarden als vandaag

Ook bij de KNMI in De Bilt was er een warmterecord. Daar werd het zondag 19,6 graden. Het oude record in De Bilt stond op 19,4 graden, gemeten in 1957. "Het zat er al aan te komen", zegt weerman Piet Paulusma. "Het is een unieke situatie."

De komende dagen blijft het warm. "Maandag weer zo'n 18 of 19 graden, op sommige plaatsen misschien wel 20. De rest van de week fluctueren de temperaturen een beetje: eerst 19, later 15 of 16 graden. Dat blijft hoog voor de tijd van het jaar."

Ook droog

Bovendien blijft het grotendeels droog, voorspelt Paulusma: "Hooguit een buitje in de nacht van maandag op dinsdag, maar die activiteit lijkt ook iets af te nemen. De natuur kan wel een buitje gebruiken, want het is vrij droog. Eigenlijk is het fantastisch weer. Zo kunnen we toch nog een beetje genieten, ook al moeten we thuis blijven."