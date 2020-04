Volledige rust in het Rijsterbos, geen problemen met drukte

Voor Jan Schram is het ook wat onwennig. Normaal lopen er op een zomerse dag als deze wel honderden of duizenden mensen door het Rijsterbos. "Het is net of je hier nu alleen bent. Het is wel heel mooi voor de natuur. Vorige week had je bijvoorbeeld reeën midden op het pad. Ik denk dat de natuur er ook wel voordelen van heeft. Maar voor de mensen is het sneu dat ze niet van de natuur kunnen genieten."

Ook bij de Mirnzer Klif en Makkum was het rustig: