Ambulancehelikopter van Waddeneilanden wordt nu ingezet voor IC-patiënten met corona

Het ministerie van VWS heeft die opdracht gegeven aan de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Fryslân. Die organisatie is verantwoordelijk voor alle ambulancezorg in de provincie.

Het bestuur van RAV Fryslân begrijpt dat de prioriteit in deze tijd naar het verplaatsen van IC-patiënten gaat. De reservehelikopter wordt ook al een tijdje ingezet voor het vervoer van IC-patiënten tussen Nederlandse en soms Duitse ziekenhuizen.

Helikopter voor spoedtransport

Vervoer van de eilanden naar de vaste wal wordt nu in principe allemaal verzorgd door de KNRM en speciale vervoerders, voor als er mogelijke coronapatiënten zijn. De traumahelikopter is beschikbaar voor spoedtransport. De ambulanceteams beslissen met de huisartsen en de Meldkamer Noord-Nederland over de beste vervoerswijze voor een patiënt.