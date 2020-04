Dichter en therapeut Abma: "Maak het onmogelijke dilemma mogelijk"

Mensen die als kind geen bescherming hebben gekregen, nemen dat hun hele leven mee, zegt Abma. "Het is zo verschrikkelijk belangrijk voor het leggen van bodem van het innerlijk van een zuigeling. Dat geeft voor de rust van het leven meer zekerheid, want een volwassene is uiteindelijk ontstaan uit de zuigeling die hij geweest is. Het is eigenlijk onmisbaar."

Het niet aangeraakt worden heeft grote gevolgen vertelt Abma. "Dan zie je ook dat mensen die dat te weinig krijgen zich eenzaam ontwikkelen. Gemiddeld genomen kan je zeggen dat een gebrek aan nabijheid zorgt voor wanhoop, verlatenheid, diepe eenzaamheid en mismoedigheid."

Grote gevolgen

Nu door het coronavirus afstand gehouden moet worden, zorgt dat bij veel mensen voor ernstige gevolgen. "Dat geeft die gevoelens van diepe verlatenheid en grote angst, mismoedigheid. Dan kan je je ook afvragen, moet je niet de mogelijkheid creëren dat er een ruimte is waarbij mensen ervoor kiezen om dan maar wat korter te leven en toch de nabijheid krijgen van de naasten?" vraagt Abma zich af. "Maak dat onmogelijk dilemma mogelijk. Dat over de hand strijken, het knuffelen, dat moet mogelijk zijn."

Abma heeft een gedicht over de coronatijd geschreven met de titel "kwetsber bliuwe wy".