Certe maakt zich klaar voor veel meer capaciteit coronatests: "Het is bijna 24/7"

Vooral op de afdelingen moleculaire diagnostiek, verantwoordelijk voor het testen op het coronavirus, wordt hard gewerkt, vertelt Van Dam. "Daar is het bijna 24/7, zeven dagen in de week. Er zijn nu ploegendiensten, bij andere afdelingen is het een stuk minder. Dat is een hele rare dynamiek."

In stapjes

Certe is al een tijdje bezig om de testcapaciteit te vergroten. "Het is nooit zo dat je het vandaag besluit en dat het morgen zover is", zegt Van Dam. "Je moet apparatuur, mensen en de voorraden gereedmaken. Dat zijn we de afgelopen weken in stapjes aan het doen."

Binnenkort moet er alleen bij Certe al een capaciteit van zo'n 1.000 tests per dag zijn, een groot verschil met eerder. "We hadden een paar weken gelden in heel Nederland 2.000", aldus Van Dam.