ONS Sneek denkt na over vrijwillige degradatie

Het amateurvoetbalseizoen is wegens de coronacrisis al ten einde. Voetbalbond KNVB heeft eerder gezegd dat er dit jaar niemand degradeert, en niemand promoveert. Nu blijkt er toch een mogelijkheid te zijn voor clubs die vrijwillig willen degraderen

ONS Sneek denkt daar serieus over na. Volgens de voorzitter was er al rekening gehouden met degradatie naar de hoofdklasse bij het samenstellen van het elftal van volgend jaar. De begroting van de club was niet een van de grootsten en de voorzitter verwacht dat de sponsorinkomsten zullen teruglopen door de crisis.

Of ONS degradatie aan zal vragen, is nog niet zeker. Daar moet binnen de club eerst nog over overlegd worden, zegt Van der Veen. 'We willen over twee of drie weken een beslissing genomen hebben, over de aanvraag bij de KNVB. Hoe lang die er voor nodig heeft om een beslissing te nemen, dat weet ik niet."