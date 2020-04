Politie geeft zestal 390 euro boete voor houden feestje

De politie heeft zondagochtend een feestje stilgelegd in Leeuwarden. Agenten kregen rond 7.30 uur een melding van geluidsoverlast in de Albert Schweitzerstraat. In een woning troffen ze zes personen aan die geen familie van elkaar waren. Sinds vorige week geldt de regel dat je niet met meer dan twee personen mag samenkomen als je geen gezin vormt.