Veel winkels zijn dicht, het wordt afgeraden om de natuur in te gaan en het terras op zit er ook niet in. Wat moet je dan doen in deze tijden? Voor veel mensen is het antwoord: lekker thuis klussen of in de tuin werken. Maar daarvoor moeten eerst wel inkopen worden gedaan bij de bouwmarkt of het tuincentrum. Verslaggever Jeroen Boersma nam poolshoogte bij twee van deze winkels in Sneek.