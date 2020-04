GGD: Weer twee mensen overleden aan corona; 14 nieuwe besmettingen

Er zijn de afgelopen 24 uur twee coronasterfgevallen geregistreerd. Dat meldt GGD Fryslân. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers op 21. Er zijn 14 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is zes minder dan zaterdag, toen meldde de GGD twintig nieuwe besmettingen. In totaal liggen er 97 coronapatiënten in de Friese ziekenhuizen, zowel op de Intensive Care als daarbuiten.