Sportkantine Trynwâlden verkoopt voorraad: "Dit maakt het verschil tussen rode en zwarte cijfers"

In totaal zijn er 130 kratten bier, veel fris en nog wat snoep te koop. Dat is alles met een korte houdbaarheidsdatum. Er was een tijdje geleden net extra ingeslagen. Ebbers: "Normaal is dit de drukste maand van het jaar."

Aan het eind van de dag blijkt dat er zo'n 50 kratten bier zijn verkocht. Komende week gaat de kantine weer eventjes open om de rest te verkopen. Ebbers: "Dan weten wat meer mensen ervan, dus dan hopen we alles kwijt te raken." De kantine is zaterdag 11 april open van 10.30 uur tot 12.00 uur.