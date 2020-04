LIVE: Kerkdienst bij Omrop Fryslân

In Fryslân vervallen de komende weken veel kerkdiensten in verband met het coronavirus. Om de Friezen toch een kerkdienst mee te kunnen laten maken, zendt de Omrop elke zondag live een dienst uit. De kerkdienst komt uit de Martinikerk in Franeker en begint om 10:00 uur. Voorganger is deze keer dominee Dorette van Houten en Jochem Schuurman is de organist.