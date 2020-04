Cambuur Verbindt organiseert bijzondere actie tegen eenzaamheid

Cambuur Verbindt is een maatschappelijke stichting die zich inzet voor mensen die wel wat steun kunnen gebruiken. Dat wordt gedaan met projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten van SC Cambuur. De meeste projecten zijn nu echter stilgelegd in verband met het coronavirus.

"Iedereen wil nu natuurlijk wat doen, maar dat is wel lastig, want je moet wel de gezondheidsregels aanhouden. Dus we dachten: wat kunnen wij nou doen voor deze doelgroepen? We laten de spelers hen bellen, zodat er toch wat contactmomenten zijn, voor de afleiding", zegt Karin Smit van Cambuur Verbindt.

Spelers enthousiast

Het is weer heel wat anders dan wat de spelers normaal doen, maar volgens Smit vonden ze het een heel mooi initiatief. Normaal gesproken wordt er iedere dag getraind bij Cambuur en dan zitten er ook ouderen of mensen met een beperking op de tribune. Smit: "Bij wijze van uitje." Dat is nu allemaal weg en dat beseffen de spelers en trainers ook. "De dagelijkse kleine contactmomenten zijn voor deze doelgroepen nu heel beperkt."

Oud-Cambuurkeeper Xavier Mous, die nu bij PEC Zwolle speelt, was zo enthousiast over het initiatief dat hij zich ook heeft aangemeld. "We hebben ook al vanuit heel veel supporters berichten gekregen dat ze hier ook graag gezamenlijk aan mee willen werken." Inmiddels zijn er al bijna honderd aanmeldingen en daar komen vast nog meer bij.

Meedoen?

Mensen die het wel wat lijkt om een telefonisch praatje te maken met een van de Cambuurspelers, kunnen zich opgeven via de website of een mailtje sturen naar info@cambuurverbindt.nl. "Daarna maken we een selectie. Elke speler krijgt een lijstje met nummers en verhalen en daarna gaan ze de mensen bellen." Iedereen kan deze week of komende week een telefoontje verwachten.