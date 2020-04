LIVEBLOG: 'Spelers in de eredivisie willen seizoen graag afmaken'

Minister Ferd Grapperhaus van justitie is voor het grootste deel tevreden over hoe Nederland zich dit weekend aan de voorschriften heeft gehouden. "We kijken terug op een weekend met prachtig weer, waarbij mensen duidelijk de lastige keuze hebben gemaakt zoveel mogelijk thuis te blijven. De mensen die wel naar buiten gingen, hielden zich aan de regels en hielden goed afstand tot elkaar. Tegen die mensen zeg ik: complimenten, we begrijpen hoe moeilijk het is, maar hou dit vast, ook richting het Paasweekend!"

Niet alles is goed gegaan: op sommige plekken waren toch nog feestjes, ook in Leeuwarden. Dat is onacceptabel, zegt Grapperhaus. "De burgemeesters en de politie hebben terecht hard opgetreden." Ook bij feesten in Borne, Arnhem en Breda kwam de politie in actie.

Ook premier Rutte was tevreden: