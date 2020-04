LIVEBLOG: Eerste besmetting op een Fries Waddeneiland

De watersport in Fryslân is zwaar getroffen door de coronacrisis. Toeristen annuleren of wachten af. In recreatiedorpen als Grou en Earnewâld is het dan ook rustig, al laten sommige bootjesmensen zich niet keren, zeker nu het weer zo mooi is.

Omrop Fryslân kwam meerdere mensen tegen die zich niet lieten tegenhouden.