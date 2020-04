LIVEBLOG: 86 coronapatiënten in de Friese ziekenhuizen, net iets minder dan gisteren

Volgens de laatste cijfers zijn er in totaal 86 coronapatiënten opgenomen in de Friese ziekenhuizen. Daarvan liggen er 29 op een intensive care. Op de intensive cares is het aantal patiënten gelijk aan zaterdag. Buiten de IC is het aantal patiënten in de Friese ziekenhuizen gedaald: van 68 naar 57.

De cijfers komen van het ROAZNN. Dat is het Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Nederland. Niet van alle patiënten is vastgesteld dat ze het virus hebben, zegt het ROAZNN. In sommige gevallen gaat het om een verdenking.