De oorlog in Friese foto's: "Bevrijding, vlaggen en chocolade"

Feest en verdriet

Het moet een zonnige voorjaarsdag zijn geweest, 19 april 1945. Leeuwarden is net enkele dagen bevrijd en overal is het feest, maar het is ook een dag van droefheid. De drie broers Mark, Klaas en Hyltje Wierda worden herbegraven op de Noorderbegraafplaats.

De Wierda's wonen aan de Emmakade in Leeuwarden. De broers doen van alles voor het verzet. Zo is Klaas medewerker van de LO, de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. Hij helpt met bonkaarten, geld en levensmiddelen. Mark is onder meer inlichtingenman van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten en doet veel voor de illegaliteit. Hyltje is de jongste is de jongste broer, die wel hand en spandiensten doet voor het verzet, maar min of meer toevallig is meegenomen.

Want in de nacht van 7 op 8 april worden ze opgepakt, daarna bruut in het Burmaniahuis verhoord en bij Dronryp geëxecuteerd. Dat gebeurt op 11 april 1945, met 13 man tegelijkertijd, nét voor het einde van de oorlog. Ze krijgen eerst een plek in een massagraf. Maar als Nederland bevrijd is en de Duitsers weg zijn, worden de slachtoffers herbegraven. Nu met alle eer die ze toekomt. De koetswagens rijden onder grote belangstelling door de stad. Rechts kijkt een lid van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten nog eenmaal naar de kisten van de gebroeders Wierda.