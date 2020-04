Primeur voor Iris Kroes: Ze is de eerste van Nederland met 8D-geluid

Met 8D-audio wordt het geluid zo aangepast dat het klinkt alsof je in een grote ruimte staat, waardoor het geluid overal vandaan kan komen. Het is te vergelijken met surround sound, maar dan speciaal voor muziek. Het is het beste te horen door oordopjes of een koptelefoon te gebruiken.

De techniek is vrij nieuw, maar het lijkt steeds populairder te worden. Internationale artiesten zoals Billie Eilish gebruiken dezelfde techniek. Iris Kroes heeft haar 8D-nummer Brighter Day opgenomen met Heleen Roosdorp.