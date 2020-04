Eerste coronabesmetting op Terschelling treft 'oudere eilandbewoner'

"Hoewel het een kwestie van tijd was dat het virus ook op Terschelling de kop op zou steken, is het toch heel vervelend als het dan iemand treft", schrijft waarnemend burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld in een verklaring op de website van de gemeente.

"Ik wens de patiënt sterkte en beterschap en ik spreek de wens uit dat we elkaar zoveel mogelijk helpen en steunen om deze vervelende periode door te komen. Daarnaast wil ik iedereen graag op het hart drukken dat het belangrijk is om de landelijke maatregelen op te blijven volgen. Alleen samen krijgen we corona onder controle."