Online filmpjes moeten kinderen aan het voetballen houden

Nu iedereen anderhalf meter afstand moet houden, is voetballen wat moeilijker. En dus komt Elsinga nu met filmpjes die specifiek voor deze tijd zijn. Normaal zijn er al 250 clubs in Nederland waar hij voetbalfilmpjes voor maakt om in de trainingen te gebruiken. En nu zet hij in op trainingen voor thuis.

"Er zijn veel kinderen wie willen voetballen", zegt Elsinga. "Dus hebben we een thuisproject gefaciliteerd. Op een app krijgen kinderen drie keer per week nieuwe oefeningen, acht weken lang. We hadden net een spelersapp ontwikkeld, dat komt nu goed uit."

Het is de bedoeling om kinderen meer aan het trainen te krijgen. Meer voetballen dus. "Maar het gaat ons niet alleen maar om het voetballen. Er zijn jongens bij die profvoetballer willen worden, daar komt meer bij kijken. We hebben ook lifestyle-projecten. Over goed eten bijvoorbeeld, over hoeveel koolhydraten je moet hebben."