Man zwaargewond bij 'mogelijk steekincident' in Oosterwolde, geen verdachte aangehouden

Het slachtoffer werd aangetroffen in de buurt van een tankstation. Dat is door de politie met linten afgezet. Een woonhuis in hetzelfde dorp is ook afgezet. De politie meldt dat beide locaties met hetzelfde incident te maken kunnen hebben. Er wordt nog onderzoek naar gedaan.

Het is niet duidelijk hoe het met het slachtoffer gaat. Er zijn meerdere ambulances gezien in de buurt van de plek waar het slachtoffer werd aangetroffen, en ook een traumahelikopter. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht.