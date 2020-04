Man overleden bij steekincident Oosterwolde

Het slachtoffer was er slecht aan toe. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis.

De recherche denkt te weten wie er betrokken was bij de steekpartij en is opzoek naar deze persoon. Dat meldt de politie. Eerder meldde Omrop Fryslân dat er een verdachte aangehouden was in de zaak, dat bleek niet zo te zijn.

De politie heeft onderzoek gedaan bij het tankstation. Ook een woonhuis in het dorp is met politielinten afgezet. De politie meldt dat het aannemelijk is dat het steekincident in of bij de woning heeft plaatsgevonden en dat het slachtoffer daarna geprobeerd heeft te vluchten in de richting van het tankstation, een paar honderd meter verderop.