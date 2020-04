Omrop TIP: de stille ferwûndering fan Jan Mankes

Het is dit jaar 100 jaar geleden dat kunstenaar Jan Mankes uit De Knipe overleden is. In 2001 maakte Gryt van Duinen een film over het leven en werk van Jan Mankes. Uniek materiaal, dat nu opnieuw gebruikt wordt in een nieuwe documentaire over de schilder. Fryslân DOK ging op bezoek in museum MORE in Gorssel, dat een grote collectie Mankes heeft.