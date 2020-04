Grootschalig visonderzoek in Noardeast-Fryslân begonnen

"Het is voor ons en onze partners best wel een groot onderzoek want er zijn veel vispassages nu in voorbereiding en gebouwd. Die willen we allemaal de komende jaren onderzoeken", zegt onderzoeker en projectleider Jeroen Huisman van hogeschool Van Hall-Larenstein.

"En dan niet een paar metingen van 'het zal wel werken', maar we willen echt goed onderzoek doen zodat we kunnen zeggen hoeveel vis hier binnen komt en ook meerdere jaren. Want het ene jaar heb je meer vis dan het andere en dat willen we wel goed begrijpen."