Kerk Hurdegaryp kiest ervoor om dienst niet door te laten gaan

"Dat hebben we puur gedaan vanwege de commotie die er op het internet is ontstaan. We willen weer rust creëren in Hurdegaryp en omstreken", zegt Van de Schootbrugge. Het was geen makkelijke beslissing, maar om escalatie te voorkomen kon de kerk niet anders. Als er geen commotie was ontstaan, was de dienst gewoon doorgegaan.

Ondanks de afzegging vindt Van de Schootbrugge dat de kerk eigenlijks niets verkeerd doet: "Er zijn veel niet-primaire levensbehoeften nog open, zoals bouwmarkten. Daar zijn ook veel mensen, dus dat kun je van beide kanten bekijken." Groot verschil met de bouwmarkten is volgens hem dat mensen in de kerk in groepjes binnenkomen en niet aan elkaar zitten.

De oplossing, dat mensen thuis de dienst via internet kunnen volgen, klinkt eenvoudiger dan de praktijk. "We draaien het nog op cassettes over. Het klinkt wat jaren 80. Maar als we die online stream hadden gehad, hadden we het wel eerder gedaan, maar je kunt geen ijzer met handen breken om dat allemaal in één keer aan te leggen."