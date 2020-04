GGD: Vijf doden en twintig nieuwe coronabesmettingen

De personen die overleden zijn, waren allemaal al op hoge leeftijd, zegt Margreet de Graaf van GGD Fryslân. Bij de nieuwe positieve tests ging het om zorgverleners en mensen uit kwetsbare groepen. "We zien dat het aantal besmettingen niet exponentieel stijgt: we zien niet elke dag een verdubbeling van de positieve testen." Volgens haar is het goed gelukt om de stijging af te vlakken in Fryslân.

Er komen zogenoemde coronahuizen in Fryslân waar coronapatiënten opgevangen kunnen worden. Landelijk zijn er 10.000 extra plekken nodig."Als je dat terugrekent naar de bevolking zouden we hier op 300 à 400 zitten. Maar onze stijging is veel minder hoog, dus dat is hier nog niet nodig." Er zijn al wel 150 extra bedden gerealiseerd in Fryslân en er worden nog 150 voorbereid. Mocht dat nodig zijn kan de Friese crisisorganisatie samen met de zorgpartners een extra coronacentrum opzetten. Op dit moment is dat nog niet nodig.

Nieuwe testlocatie

Komende maandag opent er een nieuwe testlocatie bij Izore. Die is met name bedoeld voor zorgpersoneel, dat op uitnodiging langs kan komen. De Graaf: "Voor mensen die zelfstandig of met een huisgenoot in hun auto naar de testlocatie kunnen komen. Het beleid is dat voornamelijk zorgverleners die niet gemist kunnen worden of van wie we zeker moeten weten wat ze hebben, worden getest. Dat is altijd in overleg met de arts-infectieziektebestrijding."

Het wordt dit weekeinde mooi weer. Volgens De Graaf hebben hogere temperaturen effect op het virus. "Op de lange termijn lijkt het daar gevoelig voor en verliest het aan kracht. Sowieso is lekker weer goed voor je weerstand, dus in die zin helpt het. Maar als we allemaal naar buiten gaan en dicht op elkaar kruipen, dan niet. Dus blijf afstand houden."