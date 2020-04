Thuiszorgorganisaties bundelen de krachten in coronatijd

"We hebben het opgezet omdat we als drie grote organisaties ons verantwoordelijk voelen om professionele zorgverlening thuis te leveren", zegt regiomanager Johanna Rinsma van Het Friese Land. "We doen dat ook omdat we zo bij de verwachte besmettingspiek kunnen opschalen door de krachten te bundelen en de ziekenhuizen te ontlasten." Daar hebben de organisaties nog genoeg capaciteit voor.

Thuiszorgmedewerkers gaan in speciale coronaruiten bij de cliënten langs. Rinsma: "De medewerkers die op deze route werken, bezoeken iedere cliënt volledig beschermd. Zij kleden zich om en gaan dan pas het huis in om de zorg te leveren." De beschikbare materialen, zoals mondkapjes, zijn echter wel een knijppunt. "Het is een dagtaak voor onze afdelingen beheer om toch aan die mondkapjes te komen. We hebben nu nog genoeg, maar het is wel continu spannend."

Concurrenten

Eigenlijk zijn de drie thuiszorgorganisaties elkaars concurrenten, maar toch werken ze nu samen. "Concurrentie is iets uit de marktwerking en dat speelt in deze tijden absoluut niet. Het gaat nu om de mensen in Fryslân die ziek zijn", legt Rinsma uit.

Landelijke belangenorganisaties hebben hun zorgen uitgesproken over de toenemende druk, waardoor er minder zorg geleverd kan worden aan niet-coronapatiënten. Dat speelt volgens Rinsma niet in Fryslân. "Op dit moment niet. Het is landelijk in bepaalde regio's van toepassing, maar hier hebben we nog voldoende capaciteit en medewerkers om de gewone zorg te blijven leveren."