Sportclubs willen Friese middenstand helpen met sponsorboekjes

Voor de actie worden sponsorboekjes gemaakt met daarin waardebonnen voor lokale verkopers. "We maken voor deze actie sponsoracties voor de Friese plekken, we doen dat in samenwerking met de sportclubs die we verspreiden zodra de coronamaatregelen het toelaten", zegt Dijkstra.

Door het plan zouden mensen - ook na de coronacrisis - vooral bij de lokale middenstand moeten kopen, vertelt Harold Dijkstra van actiebureau Clubplan. "Met de sportclubs willen we iedereen aanmoedigen om de bestedingen lokaal te doen en niet bij de grote landelijke webshops."

Wat terug doen voor de middenstand

De actie is niet nieuw, vertelt Dijkstra. "Deze sponsoractie is een bestaande actie die we normaal voor sportverenigingen inzetten om geld in te zamelen." Nu de middenstand - vaak belangrijke sponsoren voor sportclubs - het lastig heeft, zetten ze de actie voor hen in. "De middenstand is natuurlijk heel belangrijk voor de sportclubs en op deze manier willen we wat terug doen."