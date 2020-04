Watersportsector heeft het zwaar: "We zijn een berg aan het beklimmen die steeds steiler wordt"

Gigantische strop

Dat het seizoen nu later bekend is volgens Jan Ybema, regiomanager van watersportorganisatie HISWA, dramatisch. "In zes maanden tijd moet je je brood verdienen als sector en aangezien het hier gaat om tijd die je later niet kunt inhalen, is dat een gigantische strop voor onze sector." Volgens Ybema worden honderden bedrijven getroffen door de coronamaatregelen. Dan gaat het niet alleen om bootverhuurders maar ook om bijvoorbeeld jachthavens en vakantieparken.

De bootverhuurders hebben veel Duitse klanten, die nu een negatief reisadvies van hun regering hebben gekregen en hier niet naartoe komen. Ybema: "Dat is van oudsher een hele belangrijke groep voor Fryslân en als je die verliest, samen met ook veel Nederlandse klanten, dan weet je wel hoe de sector ervoor staat."

Landelijke steunregeling

Om te voorkomen dat bedrijven in deze sector omvallen, pleit Ybema ervoor dat zij ook gebruik kunnen maken van de landelijke steunregeling van het kabinet. "Daar hebben we volgende week een gesprek over met de minister en de staatssecretaris, ook met een afvaardiging van de provincie die ons daarin ondersteunt." Het lijkt het logisch dat de regering de sector tegemoetkomt.

Daarnaast gaat de bediening van de bruggen in het Friese binnenwater niet op 6 april van start, zoals eerst de bedoeling was. De provincie heeft besloten de 'winterregeling' nog even door te zetten. We zijn een berg aan het beklimmen die steeds steiler wordt", zegt Ybema.

"We snappen dat je rekening dient te houden met de volksgezondheid en daarom hebben we ook veiligheidsprotocollen ontwikkeld. Dat betekent dat we deze op een later moment in werking moeten stellen en dat goed met de Veiligheidsregio's gaan bespreken, zodat we hopelijk op een iets later moment wel open kunnen en dat er steeds meer mensen toch kiezen voor vakantie in eigen land."