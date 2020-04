LIVEBLOG: bruggen beperkt bediend, watersportsector heeft het zwaar

De bedrijven in Fryslân die kruisers of sloepen verhuren, krijgen veel telefoontjes van mensen die hun boeking willen annuleren, naar aanleiding van de coronamaatregelen van het kabinet. Er zullen de komende weken dus niet veel huurboten op het Friese binnenwater te zien zijn en dat betekent voor sommige bedrijven mogelijk een financiële strop.

Dat het seizoen nu later bekend is volgens Jan Ybema, regiomanager van watersportorganisatie HISWA, dramatisch. "In zes maanden tijd moet je je brood verdienen als sector en aangezien het hier gaat om tijd die je later niet kunt inhalen, is dat een gigantische strop voor onze sector."