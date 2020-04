LIVEBLOG: Aantal opnamen op IC neemt 'minder snel' toe

Kwetsbaren en ouderen dreigen door de coronacrisis in een sociaal isolement te komen. Daarom is de Provincie een nieuw initiatief gestart: Fryslân in Ferbining. Doel is om mensen die hulp nodig hebben in contact met instanties te brengen, bijvoorbeeld als ze eenzaam zijn of niet meer om boodschappen kunnen gaan.

Gedeputeerde Douwe Hoogland: "De coronacrisis heeft een grote impact of de leefbaarheid in onze provincie. Op de website Fryslân yn Ferbining kunnen inwoners met een hulpvraag lezen waar ze terecht kunnen. Daarmee willen we de samenleving bemoedigen en mensen verder helpen in deze lastige tijd."