Coronanieuws zaterdag 4 april: Friese Wadden niet langer 'coronavrij'

"Het is bijzonder druk. We doen eigenlijk niets anders meer dan corona", zegt Aleida Kuipers in de minidocumentaire van RTV Drenthe. Ze is deskundige op het gebied van infectieziektepreventie.

"Het reguliere werk ligt voor een groot deel stil. Over een poosje kunnen we misschien zeggen dat het een hele interessante periode is geweest. Maar voor nu is het knetterhard werken."

Het Wilhelmina Ziekenhuis is één van de partners in een noordelijk samenwerkingsverband. De ziekenhuizen in Fryslân, Groningen en Drenthe kunnen op elk moment van elkaar zien hoe druk ze het hebben. Het UMCG in Groningen meldde eerder dat Noord-Nederland daarmee voorop loopt.

"Het is echt bizar", zegt Suzanne Kruizinga. Ze is bestuurder van het ziekenhuis, dat zich klaar maakt om zoveel mogelijk coronapatiënten op te vangen, als RTV Drenthe meekijkt. "Hee Harald, liggen we vol?", is de eerste vraag die ze in de documentaire aan een collega stelt."