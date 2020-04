De oorlog in Friese foto's: "An airman of the war"

Bommen op Fliegerhorst

Het is 'the big week' voor de Amerikaanse luchtmacht: talloze luchtaanvallen op de Duitse bezetter. Op 24 februari 1944 vliegen de B-26 Marauders (bommenwerpers) de Friese kust over. Duits luchtafweergeschut schiet op de vliegtuigen, maar het mag niet baten.

Fliegerhorst, het vliegveld van Leeuwarden, wordt gebombardeerd. Deze foto is ongeveer boven Jelsum gemaakt. Op de foto is te zien dat er bommen zijn neergekomen op de hangars en gebouwen van het vliegveld. Vijf Duitse militairen komen om. De rookwolken zijn tot in de Zuidwesthoek te zien, het vliegveld is weken onbruikbaar.

Het is een heldere dag, maar toch worden er ook huizen in Marsum geraakt, acht burgers komen om. 'Door een noodlottig ongeval,' staat in de Friesche Courant in de rouwadvertenties. Er wordt niet geschreven over de aanval, dat is verboden door de Duitsers.

Op 17 september bombarderen de Engelsen Fliegerhorst nogmaals. Dan is het over en uit voor het vliegveld.