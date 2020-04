Videodagboek: "Het is heel bijzonder om in deze tijd op de ambulance te werken"

Ambulancemedewerker Ekelien Steensma gaat in deze dagen volledig in beschermend pak aan het werk, als ze naar een patiënt gaat die verdacht wordt van corona. Ekelien doet mee aan het vlogproject van Omrop Fryslân 'Berjochten út it Hert'. Met een netwerk aan mensen uit de hele provincie laat Omrop Fryslân van binnenuit zien wat er speelt.