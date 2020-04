Provincie en gemeenten leggen waterrecreatie tot 28 april aan banden met 'winterregeling'

De precieze regeling met alle bedieningstijden voor de maand april wordt zaterdag in de loop van de dag bekendgemaakt.

Tegen 'onnodige reisbewegingen'

In Fryslân geldt traditioneel vanaf 1 april de zomerregeling voor bruggen en sluizen. De provincie Fryslân nam eerder al het besluit om de zomerregeling uit te stellen tot 6 april. Dat wordt nu dus 28 april. Directeur Wim Kleinhuis van Veiligheidsregio Fryslân is blij met het besluit van de provincie en andere brugbeheerders. Het besluit past volgens hem goed in het beleid om 'onnodige reisbewegingen' te ontmoedigen.