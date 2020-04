Bogerman Big Band maakt lied voor iedereen in het onderwijs: "We willen naar school"

Dirigent Anne Oosterhaven was meteen enthousiast toen hij gevraagd werd het lied te schrijven. "Daar kunnen we wel iets mee", was Oosterhavens eerste reactie. "We hadden nog een goede opname, muzikanten die wel iets wilden inspelen, zangeressen die helemaal enthousiast werden van het idee", zegt hij. En dat enthousiasme verbaast hem niets. "Jonge mensen willen elkaar ontmoeten. Het is voorjaar, de vlinders vliegen alle kanten op."

15 optredens kwijt

Een klein beetje optimisme is zeker nodig, want de coronacrisis raakt ook de Sneeker Bogerman Bigband. Zo vertelt Vogelvanger dat het annuleren van evenementen met meer dan 100 man ook voor de Bogerman Bigband gevolgen heeft voor het aantal optredens. "We zijn in drie weken gewoon 15 optredens kwijtgeraakt", zegt hij. Maar nu hebben ze eerst deze online vorm van musiceren gevonden. Vogelvanger: "Dat is wat wij willen. Muziek maken!"